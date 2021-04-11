За сутки в Свердловской области выявили 129 случаев коронавируса

За сутки диагноз подтверждён у 34-х жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 129 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 83 959.

Выписались по выздоровлении 77 424 свердловчан, в том числе 139 человек за последние сутки. На лечении остаются менее 4 тысяч ковид-пациентов. Состояние 281 госпитализированного оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+34), Белоярского, Берёзовского, Верхней Пышмы, Карпинска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Невьянска, Полевского, Талицы и других муниципалитетов.

Зарегистрировано ещё 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 838, сообщает региональный оперштаб.

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