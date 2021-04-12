Российские врачи впервые заменили клапан сердца через шестисантиметровый разрез

Пациент сможет вернуться к полной физической активности уже через 10-14 дней. Фото: Владимир Мартьянов.

Кардиохирурги из Новосибирска впервые провели сложную операцию по замене аортального клапана сердца с помощью маленького разреза в рёбрах. Пациенту было 65 лет.

Врачи из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. академика Мешалкина удачно провели операцию на сердце, в ходе которой пациенту одновременно заменили аортальный клапан сердца, часть восходящего отдела и дугу аорты. Доступ к органам врачи получили через небольшой шестисантиметровый разрез в межрёберном промежутке.

Родной клапан 65-летнего пациента не функционировал должным образом, так как на его створках было отложение солей кальция. Работу врачам осложнял сопутствующий аневризм пациента - стенки его сосуда были расширены до 6 см при норме в 3 см. Поражённый клапан заменили на синтетический протез. Разрез, через который проводилась операция, был втрое меньше, чем привычный доступ через грудину. Отмечается, что такая операция прошла впервые в мире.

"Неоспоримыми преимуществами данной технологии являются: во-первых, полная сохранность костных структур грудины, что позволяет свести к минимуму риск инфекционных осложнений хирургической раны; во-вторых, быстрая реабилитация пациента, за счёт уменьшения хирургической травмы и сохранения каркастности грудной клетки пациент сможет вернуться к полной физической активности уже через 10-14 дней после вмешательства", - приводит слова директора института патологии кровообращения НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина Александра Богачева-Прокофьева ТАСС.

НМИЦ имени Мешалкина (Новосибирск, ул. Речкуновская, 15) - один из крупнейших многопрофильных центров России. В нём оказывают медицинскую помощь пациентам, страдающим от сердечно-сосудистых, нейрохирургическими и онкологическими заболеваниями. Находится в Новосибирске. Направление на лечение в этом центре получают жители со всей России. В год НМИЦ проводят более 20 тыс. операций.