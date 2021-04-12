В Свердловской области создадут единые диспетчерские при окружных станциях скорой помощи

Единая диспетчерская во время пандемии показала свою эффективность. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Их создадут по подобию уже существующей единой диспетчерской службы, которую запустили в прошлом году по поручению губернатора Свердловской области. Во время пандемии она показала свою эффективность.

Замгубернатора Павел Креков сегодня посетил Территориальный центр медицины и катастроф и проверил работу единой диспетчерской. Сейчас служба скорой помощи и медицины катастроф функционируют в одном информационном поле. Была создана интерактивная карта, где отображается информация о каждом вызове и происшествии, например о пожаре или ДТП. Это помогает дежурному врачу заранее понять, где может понадобиться помощь.

"Особое внимание уделяется вызовам к детям, беременным женщинам и пациентам с угрожающими жизни состояниями, требующими немедленной госпитализации в крупные областные центры, например, при инсультах", − передаёт слова Павла Крекова департамент информполитики Свердловской области.

В ходе визита он осмотрел технику, на которой работают медики, а также обсудил планы по созданию единых диспетчерских при окружных станциях скорой медицинской помощи.

"Специалисты медицины катастроф внимательно следят за вызовами в экстренной форме, которые находятся на ожидании, незакрытыми вызовами, вызовами в Единую службу спасения 112 и вовремя их переадресовывают свободной бригаде ближайшего отделения скорой помощи или бригаде трассового пункта ТЦМК. В пандемию скорой помощи Екатеринбурга, Первоуральска, Красноуфимска и Ачита активно помогали аварийно-спасательные формирования медицины катастроф с трассовых пунктов. Дежурный врач или фельдшер связывался с врачами, получал необходимую информацию и согласовывал дальнейшую тактику", − прокомментировал работу центра главный врач Территориального центра медицины катастроф Виктор Попов.

Каждый день сотрудники обрабатывают более трёх тысяч вызовов. Создание единой диспетчерской при станциях скорой помощи увеличит количество обрабатываемых вызовов.

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