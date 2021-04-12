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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 апреля 2021, 13:15

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области перевалило за 84 тысячи

коронавирус

В Екатеринбурге коронавирус подхватили ещё 38 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в Свердловской области подтверждено 124 случая коронавируса. Это на пять случаев меньше, чем в предыдущие сутки.

Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 84 083. Из них из больниц выписались 77 559 человек, в том числе 135 – за последние сутки. На лечении остаются менее 4 тысяч ковид-пациентов. Состояние 286 госпитализированых оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+38), Артёмовского и Артинского, Асбестовского Белоярского и Берёзовского городских округов, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Красноуральска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Камышлова, Красноуфимского района, Нижнесергинского муниципального района, Нижнетуринского, Новолялинского, Пышминского, Режевского городских округов, Талицы и Шалинского городского округа.

Зарегистрировано ещё 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 847, сообщает региональный оперштаб.

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