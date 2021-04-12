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12 апреля 2021, 13:05

За сутки в России выявили 8 320 случаев коронавируса

медицинское наблюдение

Под меднаблюдением остаются 500 759 человек. Фото: Галина Соловьёва.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 320. Общее число инфицированных в стране составило 4 649 710.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 1 833. Свердловская область находится на десятой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 124 человека.

Всего выписались по выздоровлении 4 272 165 жителей страны, в том числе 6 656 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 103 263 россиян. За последние сутки зафиксировано 277 летальных исходов (это минимум с 9 ноября).

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 123,9 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 272 тысячи – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 500 759 человек.

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