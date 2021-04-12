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12 апреля 2021, 15:32

За неделю от коронавируса привились 34 тысячи свердловчан

Вакцинация от коронавируса

В ближайшие дни в регионе ждут новую партию вакцину от COVID-19. Фото: Алексей Кунилов

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 267 тысяч жителей Свердловской области или 6,2% населения. Завершили вакцинацию 174 тысячи уральцев.

За неделю с 5 по 12 апреля первую прививку поставили 34 тысячи жителей, вторую - 5 тысяч. Большинство свердловчан отложили вакцинацию на выходные. За субботу и воскресенье уральские врачи привили 25 тысяч человек.

"Иммунопрофилактикой охвачено около 94 тысяч свердловчан старше 60 лет. При этом почти 57 тысяч уральцев пожилого возраста поставили оба компонента. Их доля в структуре вакцинированных превышает 30%", - сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на данные свердловского минздрава.

В ближайшие дни в регионе ждут новую партию вакцину от COVID-19. Уральцев ждут в 139 прививочных кабинетах, в том числе 35 - в Екатеринбурге.

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области с начала пандемии перевалило за 84 тысячи. Болеют или уже переболели 1,9% населения.

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