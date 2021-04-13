В Нижнем Тагиле более 5 300 заболевших коронавирусом, в Ревде – 2 400: данные по COVID-19

Число заболевших коронавирусом свердловчан перевалило за 84 тысячи. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловский Роспотребнадзор обновил данные по заболеваемости коронавирусом в регионе. С начала пандемии в Нижнем Тагиле выявили 5 306 случаев COVID-19, в Ревде число заболевших достигло 2 400.

По данным на 12 апреля, указанные города находятся на втором и четвёртом месте антирейтинга муниципалитетов Свердловской области с наибольшим числом заразившихся коронавирусом. Лидерство остаётся за Екатеринбургом, где поставлено уже 42 154 диагноза COVID-19.

На третьей строчке находится Первоуральск, где за всё время зафиксировали 2 965 случаев заболевания. Топ-5 замыкает Каменск-Уральский и Каменский район – 2 293 случая, информирует надзорное ведомство.

Напомним, накануне число заболевших коронавирусом свердловчан перевалило за 84 тысячи (+124 случая за сутки). При этом из больниц уже выписались 77 559 ковид-пациентов, жертвами вируса стали 2 847.

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