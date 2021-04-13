На Уралмаше и Эльмаше пройдёт выездная вакцинация от коронавируса

Ранее "Областная газета" уже подробно рассказывала и показывала, как проходила выездная вакцинация в гипермаркете "О’КЕЙ" на Эльмаше. Фото: Галина Соловьёва

На этой неделе в Екатеринбурге снова пройдёт выездная вакцинация в магазинах. Прививочные пункты откроются в ТК "Омега" на пр. Космонавтов, 41 и в гипермаркете "О’КЕЙ" на ул. Бабушкина, 2 а.

Горожане смогут привиться, зайдя в магазин, 14 и 15 апреля с 16:00 до 19:00. На Уралмаше пункт будет открыт завтра в это время, а на Эльмаше - в четверг.

Всех желающих поставить первую прививку от коронавируса "Спутник V" будут ждать врачи ЦГКБ №23. Привившимся выдадут направление на ревакцинацию. Второй компонент вакцины обычно вводится через 21 день.

Отметим, что покупателям, которые заодним захотят привиться в магазинах, нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией волонтёры Свердловского медколледжа помогут заполнить согласие на обработку персональных данных и анкету. Затем пациентов в порядке очереди осмотрят терапевты. Врачи будут измерять давление и температуру и спрашивать о состоянии здоровья.

Ранее "Областная газета" уже подробно рассказывала и показывала, как проходила выездная вакцинация в гипермаркете "О’КЕЙ" на Эльмаше. Пункты вакцинации развёрнуты прямо перед кассами. Прививки ставят за ширмами одновременно нескольким горожанам.

По информации на 12 апреля, первым компонентом вакцины от COVID-19 было привиты 267 тысяч жителей Свердловской области или 6,2% населения. Завершили вакцинацию 174 тысячи уральцев.