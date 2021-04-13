Коронавирус подтверждён ещё у 8 173 граждан России

Под медицинским наблюдением остаются 500 732 россиянина. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявлено 8 173 случая заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 4 657 883.

В Москве снова зафикисровано более 1000 заразившихся за сутки - 1 782. Свердловская область со 130 случаями коронавируса снова занимает 10-ю строчку среди других российских регионов.

Выздоровели 4,3 миллиона россиян. За последние сутки из больниц выписались 9,6 тысячи граждан. Скончались 103,6 тысячи жителей России. 338 летальных исходов за фиксировано за последние сутки.

Накануне COVID-19 подтвердили у 8 320 жителей России.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 124,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 193 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 500 732 россиянина.

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