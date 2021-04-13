Евгений Куйвашев открыл форум «Здравоохранение Урала-2021»

Выставка «Здравоохранение Урала» будет работать до 16 апреля. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев побывал на открытии форума «Здравоохранение Урала-2021». Он оценил представленные технологии в сфере медицины.

На выставке главе региона презентовали кинезио-тренажёр и голосового помощника Voice2Med, который автоматизирует процесс заполнения медкарт. Ему также показали вертолётный модуль для эвакуации пострадавших и многое другое. По мнению Евгения Куйвашева, форум востребован медицинским сообществом и имеет практическую направленность.

«Мы системно и комплексно работаем над повышением качества и доступности медпомощи в регионе. 2020 год запомнится нам не только пандемией коронавируса. Уверен, он войдёт в историю как новый этап в развитии всей системы здравоохранения», – передаёт слова губернатора департамент информполитики региона.

Добавим, выставка «Здравоохранение Урала» будет работать на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» до 16 апреля. Форум объединил 150 участников из разных российских городов, 350 спикеров и экспертов. Планируется, что выставку посетят порядка 16 тыс. человек.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев объявил 2021 год на Среднем Урале Годом медицинского работника.

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