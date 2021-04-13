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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 апреля 2021, 15:44

Евгений Куйвашев возглавил оргкомитет по проведению Года медицинского работника

Евгений Куйвашев

В конце прошлого года губернатор Евгений Куйвашев объявил 2021 год на Среднем Урале Годом медицинского работника. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал и возглавил оргкомитет по подготовке и проведению в 2021 году Года медицинского работника. Зампредседателя оргкомитета стали замглавы региона Павел Креков и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Всего в оргкомитет вошли 29 членов. В их число входят председатель совета директоров АО "Русская медная компания" Игорь Алтушкин, гендиректор ОАО "УГМК" Андрей Козицын, учредитель группы компаний "Сима-Ленд" Андрей Симановский, а также ректор Уральского медуниверситета Ольга Ковтун и свердловские министры.

Напоммним, что в конце прошлого года губернатор Евгений Куйвашев объявил 2021 год на Среднем Урале Годом медицинского работника. Тогда он отмечал, что 2020 год был чрезвычайно тяжёлым из-за пандемии коронавируса, и поблагодарил всех жителей региона за понимание, терпение и доверие. В начале этого года был подписан и опубликован соответствующий указ. Властям было поручено разработать и утвердить план мероприятий. Главам муниципалитетов даны рекомендации "осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в 2021 году Года медицинского работника".

С документом "О создании организационного комитета по подготовке и проведению в 2021 году Года медицинского работника в Свердловской области" можно ознакомиться на региональном интернет-портале правовой информации.

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Сюжет

Год медицинского работника в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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