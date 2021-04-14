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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 апреля 2021, 07:15

65% заболевших коронавирусом приходится на пять свердловских городов

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За последние сутки выявлено 56 ковид-пациентов в Екатеринбурге, 15 - в Нижнем Тагиле, 6 - в Ревде, ещё по 2 - в Первоуральске и Каменске-Уральском. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. 65,5% случаев приходится на пять территорий.

Всего с начала пандемии выявлено 82,2 тысячи заразившихся или 1,9% населения региона. Более 2000 переболевших или болеющих COVID-19 зафиксировано в пяти свердловских муниципалитетах. Среди них:

  • Екатеринбург (42 210),
  • Нижний Тагил (5 321),
  • Первоуральск (2 967),
  • Ревда (2 406),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 295).

За последние сутки стало известно о 130 новых случаях инфекции, в том числе 56 в столице Урала. 15 свердловчан заразились в Нижнем Тагиле, 6 - в Ревде, ещё по 2 - в Первоуральске и Каменске-Уральском, а также других городах.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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