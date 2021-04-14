Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
14 апреля 2021, 13:17

В Свердловской области за сутки выявили 125 заражённых COVID-19 и 17 летальных исходов

Люди в масках

Из больниц Свердловской области выписались ещё 136 пациентов. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за прошедшие 24 часа зарегистрировали 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Суммарно в регионе выявлено 84 338 инфицированных COVID-19.

Из больниц Свердловской области выписались ещё 136 пациентов, переболевших коронавирусом. Общее число выздоровевших уральцев достигло 77 837 человек. На лечении остаются 3,6 тыс. свердловчан, из которых 264 пребывает в тяжёлом состоянии.

Коронавирус выявили у жителей Екатеринбурга (+41), Артемовского, Асбеста, Артинского, Ачитского, Белоярского городских округов, Березовского, Богдановича, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Кировграда, Среднеуральска, Красноуфимского района, Нижнесергиинского муниципального района, Новой Ляли, Режа, Североуральска, Серова, Сысертского, Тугулымского и Туринского городских округов.

Кроме того, количество жертв опасной болезни увеличилось на 17. За всё время пандемии от COVID-19 скончались 2 880 свердловчан.

Напомним, сутками ранее региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом докладывал о 130 случаях заражения.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.04.2021, 15:37 / Общество
Владимир Путин привился вторым компонентом вакцины от COVID-19
14.04.2021, 15:07 / Общество
Экс-помощника полпреда Президента РФ в УрФО приговорили к 12,5 годам колонии
14.04.2021, 14:53 / Общество
В Екатеринбурге расширят дорогу в Солнечный
14.04.2021, 14:40 / Общество
В России запускают горячую линию по вопросам голосования за объекты благоустройства
14.04.2021, 14:31 / Общество
Новый пункт вакцинации в екатеринбургском ТЦ будет работать 10 дней