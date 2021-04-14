Новый пункт вакцинации в екатеринбургском ТЦ будет работать 10 дней

Бригада ЦГБ № 7 поставит посетителям ТЦ "Парк Хаус" первый компонент вакцины "Спутник V". Фото: Галина Соловьёва.

Выездной пункт вакцинации от коронавируса откроется ещё в одном торговом центре Екатеринбурга - в ТЦ "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50). Он будет работать десять дней подряд.

Пункт вакцинации в "Парк Хаусе" будет работать ежедневно с 15 по 24 апреля с 10:00 до 21:00. Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией нужно будет заполнить анкету и согласие на обработку персональных данных.

Бригада ЦГБ № 7 поставит жителям Кировского района первый компонент вакцины "Спутник V", сообщает департамент информполитики Свердловской области. Перед прививкой пациентам измерят температуру тела, артериальное давление и уровень сатурации крови. Посетители получат подробные памятки о том, какие правила нужно соблюдать после прививки, а также направление на вакцинацию вторым компонентом препарата.

Напомним, вчера стало известно об открытии ещё двух прививочных пунктов в ТК "Омега" на пр. Космонавтов, 41 и в гипермаркете "О’КЕЙ" на ул. Бабушкина, 2а. Кроме того, в апреле и первых числах мая выездная вакцинация населения пройдёт в ТЦ "Мега" и "Дирижабль".

Ранее "Областная газета" уже подробно рассказывала и показывала, как проходила выездная вакцинация в гипермаркете "О’КЕЙ" на Эльмаше.