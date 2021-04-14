Владимир Путин привился вторым компонентом вакцины от COVID-19

Владимир Путин выразил надежду, что благодаря активной вакцинации населения, пандемия COVID-19 вскоре отступит. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что он привился вторым компонентом вакцины от коронавируса. Глава государства выразил надежду на скорое отступление пандемии.

Об этом российский лидер сообщил в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества.

"Прямо сейчас, перед тем как войти в этот зал, я сделал вторую прививку от коронавируса. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то, что надеюсь, уверен в этом", - передаёт его слова пресс-служба Кремля.

Владимир Путин выразил надежду, что благодаря активной вакцинации населения, пандемия COVID-19 вскоре отступит.

Напомним, Президент России привился первым компонентом вакцины 23 марта. Какую именно вакцину предпочёл Владимир Путин не уточняется.

В конце марта глава государства рассказал о своём самочувствии после прививки. Из неприятных эффектов Владимир Путин назвал только дискомфорт в левой руке, куда был поставлен укол. К слову, в августе 2020 года прививку от коронавируса поставила одна из дочерей Владимира Путина.