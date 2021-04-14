«Спутник V» действительно первый?

Если поначалу «Спутник V» признавали лишь некоторые небольшие государства, то сейчас он стал вторым в мире по числу одобривших его применение стран. Рис.: Максим Смагин

В Свердловскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник V» – 41 тысяча доз. Полностью прошли вакцинацию от коронавируса в нашем регионе более 174 тысяч уральцев, а всего в стране хотя бы одну прививку из двух поставили чуть больше 14 млн человек. Растёт и интерес других стран к «Спутнику V»: недавно Индия стала 60-м государством, которое одобрило использование этой вакцины у себя. При этом третья волна коронавируса Россию по-прежнему не захлестнула – первая в мире вакцина от COVID-19 так эффективна?

«Новое дыхание»

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали ещё 11 августа 2020 года. Иностранное сообщество восприняло эту новость без особой радости, и понятно почему. Слишком громко наша страна кричала о том, что мы стали первыми, когда не было ни окончательных результатов испытаний вакцины, ни признания препарата мировым научным сообществом, а главное – когда к нам весьма недружественно настроены другие страны. По сути, на этапе массовой вакцинации у нас сейчас идёт третья фаза клинических испытаний. Правда, о том, что другие страны зарегистрировали свои вакцины также до окончания третьей фазы испытаний, никто не говорит.

Однако если поначалу «Спутник V» признавали лишь некоторые небольшие государства, то сейчас он стал вторым в мире по числу одобривших его применение стран. Другие российские вакцины пока не получили такого признания (подробнее о вакцинации и российских вакцинах – в «ОГ» №8 от 20.01.2021).

– «Новое дыхание» нашей первой вакцине дала публикация о ней в авторитетном научном журнале The Lancet, – считает ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Александр Соловьёв. – Именно после того, как миру обнародовали результаты третьей фазы испытаний вакцины, и стало известно, что она эффективна на уровне 91,6 процента, доверие к «Спутнику V» стало расти. Но критика вакцины и её одобрения изначально была связана с политикой. В научном обществе знают потенциал России и никогда не опровергали наш богатый опыт и достижения в науке и медицине.

По мнению нашего эксперта, «Спутник V» – лучшая векторная вакцина от коронавируса в мире в настоящее время, потому что она одновременно использует два аденовируса в своём составе.

– Это повышает её эффективность, гарантирует лучший процесс иммунного ответа, – считает Александр Соловьёв. – Вакцины китайского и американского производства, например, также созданы на основе аденовируса, но в них используется только по одному компоненту.

Скандал на руку?

И всё же большой интерес к «Спутнику V» стал появляться на фоне негативных событий, связанных с иностранными вакцинами за рубежом. Сначала несколько десятков человек, привитых американо-германской вакциной «Pfizer/BioNTech», погибли в Норвегии и Германии. Потом тревогу забили Австрия, Италия, Дания, Словакия после того, как у некоторых граждан этих стран стали развиваться тромбоз и эмболия после вакцинации от коронавируса европейским препаратом AstraZeneca. При этом если после прививки «Pfizer/BioNTech» умерли люди пожилого возраста, у которых риски летального исхода в принципе выше, то тромбоз после препарата AstraZeneca появлялся у молодых и здоровых людей. Однако про летальные исходы после прививания американо-германской вакциной поговорили и забыли, сообщив, что никакой связи между ней и смертью этих людей нет, а вот с препаратом AstraZeneca дело так не оставили.

В итоге после расследования Европейское агентство по лекарственным средствам установило, что тромбоз необходимо внести в перечень редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca. На фоне этой шумихи компания переименовала свою вакцину в Vaxzevria, никак не объяснив своё решение. Но состав-то вакцины от этого не изменился, да и осадочек остался. Часть европейских стран вернулась к вакцинации своего населения этим препаратом после непродолжительного отказа от него, но часть нет. И России это, конечно, на руку. Регулятор Европейского союза с января не одобряет использование «Спутника V» на своей территории, но такие страны, как Венгрия и Словакия, уже закупают нашу вакцину. Один из регионов Италии согласился не просто закупать, но и производить «Спутник V» совместно с Россией. На очереди – Австрия и, вероятно, рано или поздно другие страны ЕС, несмотря на политические аспекты.

– Судя по имеющимся данным, смерти после вакцинации AstraZeneca действительно связаны именно с ней, – комментирует «Облгазете» академик РАН, учёный-иммунолог Валерий Черешнев. – От «Спутника V» никаких серьёзных побочных эффектов нет. Я знаю коллектив Института имени Гамалеи, который разработал эту вакцину. Там ею привились 200 человек и члены их семей сразу, как выпустили препарат. Не будут же они ставить эксперименты на себе и своих детях.

Вакцина – не панацея

Но так ли хороша первая российская вакцина – вопрос. Результаты исследований есть, но можно ли считать их объективными, если испытуемыми были лишь около 20 тысяч человек не всех подгрупп населения? Несколько смертей от коронавируса среди этих людей всё-таки были, но исследователи пришли к выводу, что умершие заразились ещё до прививки. Поэтому ни одного летального исхода после вакцинации «Спутником V», по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, нет.

«Минздрав России ведёт постоянный мониторинг безопасности и эффективности всех российских вакцин от коронавируса, – передаёт портал Стоп.Коронавирус.РФ слова заместителя министра здравоохранения России Сергея Глаголева. – Мы получаем эти данные в рамках беспрецедентной программы поствакцинального наблюдения: уже более миллиона граждан, прошедших вакцинацию, сегодня ведут онлайн-дневники самонаблюдения. В соответствии с действующим законодательством медицинские работники обязаны передавать информацию о каждом случае нежелательных реакций, и каждый такой случай побочных действий расследуется.»

Серьёзных последствий для здоровья после прививания «Спутником V» официально также не зарегистрировано. Возможно, это и в самом деле так, но, увы, на фоне игр властей со статистикой заболевших и умерших от COVID-19 даже достижения наших учёных невольно начинаешь ставить под сомнение.

Избирательность в подаче информации о вакцинах явно есть. Но очевидно то, что Россию, в отличие от многих других стран, не накрыла третья волна коронавируса. Не исключено, что нам снова что-то не договаривают, однако очередей в поликлиниках Екатеринбурга сейчас на самом деле нет, результаты теста на COVID-19 приходят уже на следующий день, а читатели «Облгазеты» не звонят в редакцию с жалобами на невозможность вызвать врача на дом. При этом Россия сейчас находится лишь на десятом месте среди других государств по числу привитых от COVID-19, а в странах, где вакцинированных уже больше, уровень новых заразившихся зашкаливает каждые сутки. И всё бы ничего, но в той же Аргентине, где прививать население «Спутником V» стали практически одновременно с нами, с заболеваемостью всё намного хуже, чем у нас.

– Дело в новых штаммах коронавируса, которые стали получать большое распространение в Европе и других странах, – считает Александр Соловьёв. – Они ничем не отличаются от первоначального COVID-19, но более заразны. В России завозные случаи британского, южноафриканского штаммов стали регистрировать лишь недавно. В Свердловской области их также выявили, поэтому, когда эпидемическая ситуация ухудшится – лишь вопрос времени. Одной вакцинации для борьбы с коронавирусом недостаточно: важно соблюдение ограничений и санитарных норм, о чём у нас стали просто забывать. К тому же пока не совсем ясно, насколько эффективен «Спутник V» против новых штаммов вируса.

ЭТО ИНТЕРЕСНО Торговое название российской вакцины «Гам-КОВИД-Вак» – «Спутник V». Из-за нелепого смешения кириллицы и латиницы в одном названии некоторые читают его как «Спутник пять», но на самом деле V – не римская пять, а английская буква V, которой обычно сокращается слово «Victory», переводимое как «победа». — Название «Спутник V» легко объяснимо. Это отсылка к великому прошлому нашей страны, к тому, что мы первые запустили искусственный спутник, — говорит Александр Соловьёв. — Также это означает победу, победу над коронавирусом.

"СПУТНИК ЛАЙТ" 29 марта в Государственном реестре лекарственных средств появилась запись о том, что в Министерство здравоохранения России поступили документы на регистрацию вакцины «Спутник Лайт». Разработчик вакцины — НИЦ имени Гамалеи. По сути, это тот же самый «Спутник V», только один из его компонентов. То есть для прививки «Спутником Лайт» будет достаточно одного укола, а не двух. Новый препарат в первую очередь нацелен на экспорт в страны, где очень высокая смертность от коронавируса, но, возможно, им будут прививать и в России. Сообщается, что иммунитет от применения «Спутника Лайт» формируется в течение трёх недель и будет сохраняться на протяжении трёх-четырёх месяцев. Для сравнения: иммунитет от «Спутника V», по словам разработчиков вакцин, должен сохраняться до двух лет. Однако вакцину «Спутник Лайт» могут начать применять для повторной вакцинации людей, когда количество антител в организме начнёт снижаться.

СНОВА ПЕРВЫЕ В России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных. Препарат, разработанный учёными Федерального центра охраны здоровья животных, получил название «Карнивак-Ков». В клинических испытаниях участвовали собаки, кошки, норки, песцы, лисы и другие животные — антитела к коронавирусу появились у всех вакцинированных. По словам заместителя руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Константина Савенкова, как передаёт «Российская газета», массовое производство этой вакцины может быть запущено уже этой весной. — Это упреждающая мера, — считает Александр Соловьёв. — Вирусологов сейчас очень беспокоит то, что новые штаммы коронавируса могут начать активно передаваться от людей к животным, через которых начнётся неконтролируемое распространение инфекции. Например, уже известно, что мутировавшие штаммы COVID-19 передаются мышам, а они находятся в непосредственной близости к человеку.

В ТЕМУ Недавно в России стартовали испытания вакцины «Спутник V» в виде капель для носа. Предварительные исследования показывают, что препарат в такой форме не имеет побочных эффектов и хорошо подходит для детей. Также стало известно, что уже в этом году в России может появиться четвёртая вакцина от коронавируса «Мир-19», разработчиком которой являются учёные Федерального медико-биологического агентства. Информации о «Мире-19» немного, но известно, что вакцина разработана на основе технологии интерферирующих РНК, которые при взаимодействии с так называемой матричной РНК будут блокировать процесс синтеза белков вируса SARS-CoV-2.

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Опубликовано в №66 от 15.04.2021