В 2020 году в Свердловской области за счёт средств ОМС провели 259 тысяч сеансов гемодиализа. На это было потрачено 1,6 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов

В 2021 году в Свердловской области на закупку услуг по транспортировке автомобильным транспортом больных с хронической почечной недостаточностью для получения процедуры гемодиализа будет потрачено 119,3 миллиона рублей. Деньги выделят из областного бюджета.

Ещё несколько лет назад поездки на процедуру гемодиализа и обратно для жителей отдалённых территорий нашей области превращались в огромную проблему. Дело в том, что в стоимость диализной помощи, оказываемой в рамках программы обязательного медицинского страхования, услуга по доставке больного к месту проведения гемодиализа не входит. Каждому пациенту приходилось решать эту проблему самостоятельно и за свой счёт. Регулярные поездки, часто за сотни километров, влетали в копеечку, да и мотаться по нескольку раз в неделю в автобусах тяжелобольным людям опасно для здоровья.

В Свердловской области транспортные услуги по доставке больных на гемодиализ стали субсидировать с 2019 года. В 2021 году такие субсидии будут выделены 53 больницам региона. Размер их рассчитывается исходя из количества перевозок и стоимости одной поездки. Так, Слободо-Туринской районной больнице, одной из самой отдалённых от диализных центров, по словам главного врача медучреждения Светланы Храмцовой, на это будет выделено более трёх миллионов рублей. В этом районе проживают пять диализных больных, одна из пациенток ездит для очищения крови от токсичных веществ на аппарате «искусственная почка» в Екатеринбург, четверо – в Тюмень.

В Свердловской области, по данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, действуют 28 диализных центров, но этого мало, и расположены они крайне неравномерно. Особенно остро недостаток таких центров ощутим в Восточном управленческом округе – там центр гемодиализа есть только в Алапаевске. Из-за этого жителям округа приходится ездить на гемодиализ за сотни километров по нашей области или в соседний регион (см. «ОГ» №148 от 14.08.2020). А зачастую местной больнице просто некуда направить на гемодиализ неотложных больных с острой почечной недостаточностью.

– У нас уже второй год стоит вопрос об открытии девяти диализных коек на базе больницы, – говорит заместитель главного врача Байкаловской центральной районной больницы Лариса Потапова. – Вопрос находится на контроле областного минздрава, но решения до сих пор нет.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».