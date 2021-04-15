Почти по 1 тысяче случаев COVID-19 в Талицком и Ирбитском районах: статистка по свердловским городам

Свердловское Управление Роспотребнадзора обновило статистку по коронавирусу в городах региона. Ирбитский и Талицкий районы Среднего Урала скоро перейдут рубеж в 1 тысячу заражённых COVID-19.
По данным надзорного ведомства, в Талицком районе за всё время пандемии было выявлено 987 случаев коронавируса, а в Ирбите и Ирбитском районе - 927 случаев. В диапазоне от 900 до 1 000 находится также Краснотурьинск - там зарегистрировано 924 заболевших.
Лидером по числу инфицированных в Свердловской области по прежнему остаётся Екатеринбург с 42 251 случаем заражения COVID-19. В первую пятёрку также попали следующие муниципалитеты:
- Нижний Тагил (5 342 инфицированных);
- Первоуральск (2 971);
- Ревда (2 407);
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 302).
Напомним, что за прошлые сутки на Среднем Урале зафиксировали 125 случаев заражения коронавирусом.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале