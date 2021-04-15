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15 апреля 2021, 10:20

Почти по 1 тысяче случаев COVID-19 в Талицком и Ирбитском районах: статистка по свердловским городам

Мужчина в маске

Ирбитский и Талицкий районы Среднего Урала скоро перейдут рубеж в 1 тысячу заражённых COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловское Управление Роспотребнадзора обновило статистку по коронавирусу в городах региона. Ирбитский и Талицкий районы Среднего Урала скоро перейдут рубеж в 1 тысячу заражённых COVID-19.

По данным надзорного ведомства, в Талицком районе за всё время пандемии было выявлено 987 случаев коронавируса, а в Ирбите и Ирбитском районе - 927 случаев. В диапазоне от 900 до 1 000 находится также Краснотурьинск - там зарегистрировано 924 заболевших.

Лидером по числу инфицированных в Свердловской области по прежнему остаётся Екатеринбург с 42 251 случаем заражения COVID-19. В первую пятёрку также попали следующие муниципалитеты:

  • Нижний Тагил (5 342 инфицированных);
  • Первоуральск (2 971);
  • Ревда (2 407);
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 302).

Напомним, что за прошлые сутки на Среднем Урале зафиксировали 125 случаев заражения коронавирусом.

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