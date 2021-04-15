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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 апреля 2021, 13:22

За сутки в Свердловской области выявили 126 случаев коронавируса

масочный режим

С начала пандемии COVID-19 подхватили 84 464 свердловчанина. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 126 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 84 464.

Выписались по выздоровлении 77 977 свердловчан, в том числе 140 – за последние сутки. На лечении остаются более 3,5 тысячи ковид-пациентов.

Зарегистрированы ещё 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число – 2 894, сообщает федеральный оперштаб.

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