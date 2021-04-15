За сутки в Свердловской области выявили 126 случаев коронавируса

Ещё 126 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 84 464.
Выписались по выздоровлении 77 977 свердловчан, в том числе 140 – за последние сутки. На лечении остаются более 3,5 тысячи ковид-пациентов.
Зарегистрированы ещё 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число – 2 894, сообщает федеральный оперштаб.
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