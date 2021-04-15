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15 апреля 2021, 13:16

В России коронавирус подхватили ещё 8 944 человека

коронавирус

С начала пандемии из больниц выздоровлении 4 301 448 россиян. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России подтвердили 8 944 случая коронавируса. Общее число инфицированных в стране составило 4 675 153.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 2 455. Свердловская область остаётся на десятой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 126 человек.

Всего выписались по выздоровлении 4 301 448 жителей страны, в том числе 10 225 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 104 398 россиян. За последние сутки зафиксировано 398 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 124,7 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 305 тысяч – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 507 962 человек.

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