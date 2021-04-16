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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 апреля 2021, 09:40

В 26 свердловских муниципалитетах зафиксированы новые случаи коронавируса

коронавирус

С начала пандемии число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 84 464. Фото: Галина Соловьёва.

Управление Роспотребнадзора обновило информационный бюллетень по заболеваемости коронавируом в Свердловской области. По данным на 15 апреля, больше всего новых ковид-пациентов было зафиксировано в Екатеринбурге.

Суточный прирост в уральской столице составил 42 человека. На втором и третьем месте антирейтинга стоят Туринск (+13 случаев) и Нижний Тагил (+12) соответственно.

Далее следуют Берёзовский (+8), Красноуфимск и Красноуфимский район (+6), Талицкий район (+5). По четыре ковид-пациента за сутки выявлено в Камышлове и Камышловском районе, Ревде, Реже, Первоуральске. По три – в Арамиле, Артинском районе, Верхней Пышме, по два – в Асбесте и Сухом Логу.

Ещё в одиннадцати муниципалитетах COVID-19 подхватило по одному жителю. Речь идёт об Артёмовском, Бойкалово, Белоярском районе, Богдановиче, Каменске-Уральском и Каменском районе, Качканаре, Кировграде, Кушве, Нижней Туре, Пышминском районе, Слободо-Туринском районе.

С начала пандемии число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 84 464. Из них выздоровели 77 977 свердловчан, ещё 2 894 – стали жертвами вируса. 

По данным регионального оперштаба, общее количество проведённых в регионе исследований проб на коронавирус составляет 4 137 329. Обследовано всего 3 923 336 человек.

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Областная газета Свердловской области

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