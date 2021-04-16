Прибывших из Турции и Танзании россиян могут обязать сдавать два ПЦР-теста

Сейчас в Турции находятся около 100 тысяч наших граждан. Из вывезут спецрейсами по окончании отпуска. Фото: Галина Соловьёва

Один тест, как и прежде, должен сдаваться сразу по прилёту, а результаты должны быть размещены на портале госуслуг. Второй тест на корнавирус могут потребовать сдавать в срок до пяти днеё после въезда в Россию.

Соответствующий проект постановления разработал Роспотребнадзор. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Сейчас он проходит общественные обсуждения. Изменения вносятся в постановление главного санврача от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019".

Это коснётся все россиян, прибывающих из Турции и Танзании до 1 мая. Исключение сделано только для членов экипажа самолётов.

"В дополнение к требованиям, изложенным в пункте 2.2., пройти повторное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 дней с момента въезда на территорию Российской Федерации с повторным предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

До получения отрицательного результата россиян, скорее всего, обязуют оставаться дома.

Добавим, что с середины апреля в России также начало действовать требование сдавать ПЦР-тест на коронавирус прибывшим в страну любым видом транспорта, а не только на самолёте.

Напомним, что с 15 ареля Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Официально - из-за роста случаев заболевания британским, южноафриканским и другими штаммами в этих странах. Ограничение предварительно продлится до 1 июня. Решение о закрытии Турции испортило отдых 500 тысячам россиян, которые уже заплатили за путёвки 32 миллиарда рублей. Ранее свердловский Роспотребнадзор разъяснил правила возврата средств за путёвки в Турцию. Сейчас в Турции находятся около 100 тысяч наших граждан. Из вывезут спецрейсами по окончании отпуска.