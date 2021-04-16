К пунктам массовой вакцинации в Екатеринбурге добавится "Гринвич"

Поставить прививку можно бесплатно, главное условие - не иметь никаких признаков ОРВИ. Фото: Галина Соловьева

Пунктами массовой вакцинации уже стали пять ТЦ в Екатеринбурге. Скоро к этому списку добавятся ещё три крупных торговых центра.

Об этом 16 апреля на брифинге, посвящённому вакцинации в регионе и Екатеринбурге, рассказал заместитель главного врача Городского центра медицинской профилактики Александр Харитонов.

- Со следующей недели подключается "Гринвич". Мы надеемся, что в нём будет достаточно большая пропускная способность для вакцинации, - пояснил Александр Харитонов. Поставить укол в "Гринвиче" можно будет 19,21,23 апреля с 10:00 до 15:0

Также он добавил, что к акции присоединятся ТЦ "Глобус" (Щербакова, 4) и ТЦ "КомсоМОЛЛ" (дублёр Сибирского тракта, 2). Пункт вакцинации в "Глобусе" будет работать 19 апреля с 10:00 до 16:00, в "КомсоМОЛЛе" - 22 и 23 апреля с 16:00 до 20:00.

Сейчас в Екатеринбурге можно привиться в "Парк-Хаусе" (ул. Сулимова, 50). Эта точка проработает десять дней: с 15 по 23 апреля с 10:00 до 21:00. Поставить второй компонент прививки можно будет 27 и 29 апреля с 11:00 до 14:00 в "Дирижабле" (ул. Академика Шварца, 17) и в ТЦ "Мега" (ул. Металлургов, 87) 29 апреля и 4 мая.

На этой неделе выездная вакцинация прошла в ТК "Омега" (пр. Космонавтов, 41) и в гипермаркете "О’КЕЙ" (ул. Бабушкина, 2а). "Областная газета" показывала и рассказывала, как там ставили прививки в начале апреля. Пункт вакцинации на Бабушкина, 2а вновь откроется 17 апреля и будет работать с 10:00 до 15:00, также укол можно будет поставить с 19 апреля по 22 апреля (ежедневно) с 16:00 до 19:00.

Чтобы поставить прививку в пункте массовой вакцинации, не надо регистрироваться заранее. Необходимо просто прийти в самый близкий к дому ТЦ, где есть такие пункты. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед уколом вас осмотрит терапевт, измерит давление и температуру. Получить сертификат о вакцинации можно будет на сайте Госуслуг после проставления второго компонента.