В России коронавирус подтвердили ещё у 8 995 человек

Под медицинским наблюдением остаются более полумиллиона россиян. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявлено 8 995 случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 4 684 148.

В Москве коронавирус подтвердили у более 2 000 жителей (2 476). В других регионах - менее 1000 новых ковид-пациентов. Свердловская область со 124 случаями коронавируса снова занимает 10-ю строчку среди других российских регионов.

Выздоровели ещё 9 тысяч жителей России, всего с начала пандемии - 4,3 миллиона россиян. Коронавирус унёс жизни 104,8 тысячи жителей страны. 397 летальных исходов зафиксировано за последние сутки.

Накануне COVID-19 подтвердили у 8 944 жителей России.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 125 миллионов тестов на коронавирус, в том числе 377 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более полумиллиона россиян.

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