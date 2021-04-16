Выездные пункты вакцинации от COVID-19 заработают ещё в четырёх свердловских городах

Поставить прививку от COVID-19 в ТРЦ смогут жители Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Сысерти и Верхней Пышмы. Фото: Галина Соловьёва.

В ближайшие семь дней, помимо Екатеринбурга, выездные вакцинации от коронавируса пройдут в торговых центрах четырёх свердловских городов. Поставить прививку от COVID-19 в ТЦ смогут жители Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Сысерти и Верхней Пышмы.

Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области, в Нижнем Тагиле выездная вакцинация пройдёт в ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31Б). Жители города смогут поставить прививку в течение всей рабочей недели – с 19 по 23 апреля – с 16:00 до 20:00.

Жители Каменска-Уральского могут пройти вакцинацию 17 апреля с 11:00 до 15:00 в ТЦ "Мегамарт" (ул. Суворова, 24) и 18 апреля с 11:00 до 14:00 в досуговом комплексе "Современник" (ул. Лермонтова, 133).

В Верхней Пышме выездная вакцинация от коронавируса пройдёт 17 апреля возле магазина "Кировский" (ул. Орджоникидзе, 18) с 10:00 до 13:00, а в Сысерти – 18 апреля возле ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37) с 10:00 до 14:00.

Сегодня также стало известно, что в Екатеринбурге список торговых центров, где в ближайшие дни появятся пункты вакцинации, пополнится ещё тремя ТЦ: "Глобус" (Щербакова, 4), "Комсомолл" (дублёр Сибирского тракта, 2) и "Гринвич" (8 Марта, 46).

Сейчас в Екатеринбурге можно привиться в "Парк-Хаусе" (ул. Сулимова, 50). Этот пункт проработает десять дней: с 15 по 24 апреля с 10:00 до 21:00. Поставить второй компонент прививки можно будет 27 и 29 апреля с 11:00 до 14:00 в "Дирижабле" (ул. Академика Шварца, 17) и в ТЦ "Мега" (ул. Металлургов, 87) 29 апреля и 4 мая.