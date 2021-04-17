Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
17 апреля 2021, 09:00

В Свердловской области третью неделю подряд выявляют менее 1000 заболевших коронавирусом

Девушка в маске в автобусе

Несмотря на спад заболеваемости масочный режим в регионе сохраняется. Фото: Галина Соловьёва

С 9 по 16 апреля коронавирус в Свердловской области подтвердили у 884 человек. Третью неделю подряд в регионе выявляют менее 1000 новых ковид-пациентов.

Неделей ранее было зафиксировано 982 случая коронавируса, с 26 марта по 2 апреля - 955 случаев. До этого инфекцию обнаруживали каждую неделю у более 1000 свердловчан: например, за семь дней с 19 по 26 апреля коронавирус был подтверждён у 1 027 уральцев.

Городами-лидерами по числу инфицированных COVID-19 по-прежнему являются:

  • Екатеринбург (42 329 болеющих или переболевших с начала пандемии, +289 ковид-пациентов за последнюю неделю),
  • Нижний Тагил (5 373, +135),
  • Первоуральск (2 981, +26),
  • Ревда (2 414, +27),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 309, +36).

В других свердловских муниципалитетах менее 2000 заразившихся. Всего в регионе переболели или болеют 84 588 человек или почти 2% населения. Первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 267 тысяч свердловчан или 6,2% жителей Среднего Урала. Завершили вакцинацию 174 тысячи уральцев.

Читайте также:

Выездные пункты вакцинации от COVID-19 заработают ещё в четырёх свердловских городах.

Бывший главный эпидемиолог Екатеринбурга ответил на актуальные вопросы о вакцинации от COVID-19.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.04.2021, 12:10 / Экономика
Свердловские депутаты Госдумы отчитались о доходах
17.04.2021, 11:30 / Политика
Ещё один замгубернатора Свердловской области подал заявку на праймериз "Единой России"
17.04.2021, 10:24 / Общество
Три космонавта вернулись на Землю с МКС
17.04.2021, 09:46 / Общество
Православные верующие отмечают праздник Похвалы пресвятой Богородице
17.04.2021, 09:00 / Общество
В Свердловской области третью неделю подряд выявляют менее 1000 заболевших коронавирусом