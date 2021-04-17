В Свердловской области третью неделю подряд выявляют менее 1000 заболевших коронавирусом

Несмотря на спад заболеваемости масочный режим в регионе сохраняется. Фото: Галина Соловьёва

С 9 по 16 апреля коронавирус в Свердловской области подтвердили у 884 человек. Третью неделю подряд в регионе выявляют менее 1000 новых ковид-пациентов.

Неделей ранее было зафиксировано 982 случая коронавируса, с 26 марта по 2 апреля - 955 случаев. До этого инфекцию обнаруживали каждую неделю у более 1000 свердловчан: например, за семь дней с 19 по 26 апреля коронавирус был подтверждён у 1 027 уральцев.

Городами-лидерами по числу инфицированных COVID-19 по-прежнему являются:

Екатеринбург (42 329 болеющих или переболевших с начала пандемии, +289 ковид-пациентов за последнюю неделю),

Нижний Тагил (5 373, +135),

Первоуральск (2 981, +26),

Ревда (2 414, +27),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 309, +36).

В других свердловских муниципалитетах менее 2000 заразившихся. Всего в регионе переболели или болеют 84 588 человек или почти 2% населения. Первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 267 тысяч свердловчан или 6,2% жителей Среднего Урала. Завершили вакцинацию 174 тысячи уральцев.

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