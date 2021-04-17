Погибший свердловский врач награждён областным знаком отличия

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о награждении врача Игоря Шифрина знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. Замгендиректора Новой больницы награждён посмертно.
Игорь Шифрин скончался в конце прошлого года на 61-м году жизни. Известно, что он лечился в больнице №40 Екатеринбурга, куда направляли пациентов с коронавирусом.
"За особые заслуги в развитии сферы здравоохранения наградить знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени Шифрина Игоря Моисеевича - замгендиректора по медицинскому обслуживанию ООО "Медицинское объединение "Новая больница", город Екатеринбург", - говорится в тексте указа.
Документ опубликован в субботнем номере "Областной газеты".
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