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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 апреля 2021, 13:01

За сутки в Свердловской области выявили 119 случаев коронавируса

Мужчина и женщина в масках идут по улице

В Свердловской области третью неделю подряд выявляют менее 1000 заболевших коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 119 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе приближается к 85 тысячам.

Выписались по выздоровлении более 78 тысяч свердловчан, в том числе 131 человек выписан за последние сутки. На лечении остаются около 4 тысяч ковид-пациентов. Состояние 267 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+42), Артемовского, Байкаловского района, Белоярского ГО, Богдановича, Верхней Пышмы, Волчанска, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнисергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского ГО, Режа, Ревды, Североуральска, Среднеуральска, Сухого Лога, Талицкого, Туринского и Шалинского ГО.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 84 707", - сообщили в свердловском оперштабе по борьбе с коронавирусом 17 апреля.

Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии с подтверждённым диагнозом составляет 2 921.

Накануне стало известно о 124 новых случаях заболевания в регионе.

Всего в Свердловской области переболели или болеют почти 2% населения. Первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 267 тысяч свердловчан или 6,2% жителей Среднего Урала. Завершили вакцинацию 174 тысячи уральцев.

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Областная газета Свердловской области

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