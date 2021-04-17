9 321 россиянин подхватил коронавирус за сутки

Во всех регионах, кроме Москвы, менее 1000 новых заразившихся за сутки. Фото: Галина Соловьёва

Ещё у 9 321 жителя России подтверждён коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 4 693 469.

В Москве снова выявлено более 2 000 ковид-пациентов за сутки (2 822). В других регионах - менее 1000 новых заразившихся. Свердловская область со 119 случаями коронавируса снова занимает 10-ю строчку среди других российских регионов.

Выздоровели и выписались 4,3 миллиона россиян, в том числе 8,8 тысячи - за последние сутки. Зафиксировано 398 летальных исходов. За всё время пандемии - 105 193 случая смерти.

Накануне COVID-19 подтвердили у 8 995 жителей России.

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