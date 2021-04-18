Более 600 заболевших коронавирусом уже в 23 муниципалитетах Свердловской области

С начала пандемии в Богдановиче выявили 602 ковид-пациентов. Фото: Галина Соловьёва.

Более 600 заболевших коронавирусом с начала пандемии выявили уже в 23 городах Свердловской области. За последние сутки эту отметку перешагнул Богданович.

Накануне там зарегистрировали три новых случая заражения. Общее число инфицированных в данном муниципалитете достигло 602, следует из данных регионального Управления Роспотребнадзора.

Свыше 600 ковид-пациентов также обнаружили в Екатеринбурге (42 371), Нижнем Тагиле (5 388), Первоуральске (2 984), Ревде (2 419), Каменске-Уральском и Каменском районе (2 314), Берёзовском (1 890), Верхней Пышме (1 730), Красноуфимске и Красноуфимском районе (1 288), Серове (1 184), Реже (1 144), Нижнесергинском районе (1 099), Сухом Логу (1 034), Талицком районе (994), Ирбите и Ирбитском районе (929), Краснотурьинске (926), Алапаевске и Алапаевском районе (893), Асбесте (829), Белоярском районе (793), Камышлове и Камышловском районе (788), Пышминском районе (749), Качканаре (619) и Красноуральске (607).

В ближайшее время данный список может пополнить Невьянск, где за всё время зафиксировали уже 599 случаев COVID-19.

Ранее "Облгазета" информировала, что на Среднем Урале выявили ещё 119 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 84 707 свердловчан. Из них 78 243 уже выздоровели и выписались из больниц. На лечении остаются менее 4 тысяч граждан. Также за всё от COVID-19 погиб 2 921 пациент.