Более 1000 заболевших коронавирусом выявлено в 13 городах Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в муниципалитетах Свердловской области. В Талицком районе число инфицированных перевалило за 1000, в Берёзовском - достигло 1 900.
Всего более 1000 заразившихся COVID-19 c начала пандемии выявлено в 13 городах. Среди них:
- Екатеринбург (42 408),
- Нижний Тагил (5 402),
- Первоуральск (2 988),
- Ревда (2 423),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 317),
- Берёзовский (1 900),
- Верхняя Пышма (1 730),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 291),
- Серов (1 187),
- Реж (1 144),
- Нижнесергинский район (1 101),
- Сухой Лог (1 034),
- Талицкий район (1001).
Накануне стало известно о 118 новых ковид-пациентах. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 84 825 или почти 2% населения.
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