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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 апреля 2021, 09:16

Более 1000 заболевших коронавирусом выявлено в 13 городах Свердловской области

Девушка и женщина в масках и перчатках

Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 84 825 или почти 2% населения. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в муниципалитетах Свердловской области. В Талицком районе число инфицированных перевалило за 1000, в Берёзовском - достигло 1 900.

Всего более 1000 заразившихся COVID-19 c начала пандемии выявлено в 13 городах. Среди них:

  • Екатеринбург (42 408),
  • Нижний Тагил (5 402),
  • Первоуральск (2 988),
  • Ревда (2 423),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 317),
  • Берёзовский (1 900),
  • Верхняя Пышма (1 730),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 291),
  • Серов (1 187),
  • Реж (1 144),
  • Нижнесергинский район (1 101),
  • Сухой Лог (1 034),
  • Талицкий район (1001).

Накануне стало известно о 118 новых ковид-пациентах. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 84 825 или почти 2% населения.

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