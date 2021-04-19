Более 1000 заболевших коронавирусом выявлено в 13 городах Свердловской области

Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 84 825 или почти 2% населения. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в муниципалитетах Свердловской области. В Талицком районе число инфицированных перевалило за 1000, в Берёзовском - достигло 1 900.

Всего более 1000 заразившихся COVID-19 c начала пандемии выявлено в 13 городах. Среди них:

Екатеринбург (42 408),

Нижний Тагил (5 402),

Первоуральск (2 988),

Ревда (2 423),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 317),

Берёзовский (1 900),

Верхняя Пышма (1 730),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 291),

Серов (1 187),

Реж (1 144),

Нижнесергинский район (1 101),

Сухой Лог (1 034),

Талицкий район (1001).

Накануне стало известно о 118 новых ковид-пациентах. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 84 825 или почти 2% населения.

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