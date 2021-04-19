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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 апреля 2021, 13:13

Коронавирус подхватили ещё 8 589 жителей России

Люди в масках

Общее число инфицированных в стране составляет 4 710 690. Фото: Галина Соловьёва.

В России за прошедший день зарегистрировали 8 589 новых пациентов с коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составляет 4 710 690.

По информации федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, в Москве за прошедшие 24 часа выявили 2 279 случаев коронавируса - столица удерживает лидерство в перечне субъектов РФ с наибольшей суточной заболеваемостью. Свердловская область расположилась на 12-м месте в этом списке - на Среднем Урале выявили 109 новых пациентов с ковидом.

Из российских больниц по выздоровлению выписались 6 818 человек, а общее число пациентов, переболевших коронавирусом, достигло 4 333 598. При этом число летальных исходов увеличилось на 346. За всё время пандемии в России скончались 105 928 пациентов с COVID-19.

Отметим, что сутками ранее сообщалось о 8 632 случаях заражения коронавирусом россиян.

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Областная газета Свердловской области

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