Коронавирус подхватили ещё 8 589 жителей России

Общее число инфицированных в стране составляет 4 710 690. Фото: Галина Соловьёва.

В России за прошедший день зарегистрировали 8 589 новых пациентов с коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составляет 4 710 690.

По информации федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, в Москве за прошедшие 24 часа выявили 2 279 случаев коронавируса - столица удерживает лидерство в перечне субъектов РФ с наибольшей суточной заболеваемостью. Свердловская область расположилась на 12-м месте в этом списке - на Среднем Урале выявили 109 новых пациентов с ковидом.

Из российских больниц по выздоровлению выписались 6 818 человек, а общее число пациентов, переболевших коронавирусом, достигло 4 333 598. При этом число летальных исходов увеличилось на 346. За всё время пандемии в России скончались 105 928 пациентов с COVID-19.

Отметим, что сутками ранее сообщалось о 8 632 случаях заражения коронавирусом россиян.