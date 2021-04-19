Свердловская область направила более 100 литров плазмы для производства "КОВИД-глобулина"

За пандемию станция собрала более 7 тысяч доз антиковидной плазмы. Фото: Александр Исаков

Свердловская станция переливания крови направила более 100 литров антиковидной плазмы для разработки нового препарата от коронавируса. Она стала заготавливать этот ингредиент второй в России.

Свердловская станция переливания крови приняла участие в разработке нового препарата "КОВИД-глобулин", который будет использоваться для лечения новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник на пресс-конференции рассказал заместитель главврача по медицинской части станции Максим Галимов.

"Это - концентрат антител, он не имеет компонентов, которые есть в плазме. Иногда в клинических ситуациях то, что содержится в плазме кроме антител, бывает излишним. Иммуноглобулин позволяет целенаправленно ввести концентрат антител больным и во многих ситуациях улучшить их состояние. Это специфическая терапия, а способов специфической терапии этой инфекции не так уж и много", - подчеркнул Галимов.

Он также отметил, что введение антиковидной плазмы значительно улучшало состояние больных в 30% случаев. Негативных последствий от приёма этого метода не было. В профилактических целях компонент не используется.

Разработкой этого лекарства занимается компания "Национальная иммунобиологическая компания", которая принадлежит госкорпорации "Ростех". Регистрация антиковидных препаратов идёт в специальном режиме и "КОВИД-глобулин" уже прошёл её. Для производства препарата требуется специфическое сырьё.

Свердловская станция переливания крови стала заготавливать антиковидную плазму одной из первых. За время пандемии станция заготовила более 7 тыс. доз, более половины которых уже перелили реципиентам. Организация планирует продолжать поставки сырья, но делать это без ущерба нуждающимся больным.

О дате начала массового производства пока ничего неизвестно, но специалисты надеются, что препарат покажет свою эффективность. Минздрав РФ 1 апреля одобрил применение "КОВИД-глобулина", а на следующий день препарату дали согласие на проведение клинических испытаний.

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