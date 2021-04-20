Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
20 апреля 2021, 07:15

В Свердловской области 85 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Женщина в маске

Среднесуточные показатели заболеваемости коронавирусом снижаются. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области 85 тысяч заболевших коронавирусом с начала пандемии или почти 2% населения. Роспотребнадзор обновил данные по распространению инфекции по городам.

Среди городов-лидеров по числу инфицированных COVID-19 - шесть муниципалитетов:

  • Екатеринбург (42 442 переболевших или болеющих или 3% горожан),
  • Нижний Тагил (5 417, 1,5%),
  • Первоуральск (2 997, 2%),
  • Ревда (2 428, 4%),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 322),
  • Берёзовский (1 905, 3,7%).

В других муниципалитетах менее 1 900 заразившихся более чем за год. Накануне стало известно о 109 новых ковид-пациентах. Среднесуточные показатели заболеваемости коронавирусом снижаются.

Читайте также:

Более 1000 заболевших коронавирусом выявлено в 13 городах Свердловской области.

Более 600 заболевших коронавирусом уже в 23 муниципалитетах Свердловской области.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.04.2021, 10:08 / Культура
"Стенограффия" ищет в Екатеринбурге места для новых арт-объектов
20.04.2021, 10:04 / Общество
Трассу М-5 "Урал" реконструируют за федеральные деньги
20.04.2021, 09:19 / Общество
В Екатеринбурге эпидпорог по ОРВИ превышен на 17,6%
20.04.2021, 08:10 / Общество
В Екатеринбурге ночью сгорела шиномонтажка на Патриса Лумумбы
20.04.2021, 07:40 / Общество
На Вторчермете началась предпоследняя репетиция Парада Победы-2021