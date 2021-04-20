В Свердловской области 85 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Среднесуточные показатели заболеваемости коронавирусом снижаются. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области 85 тысяч заболевших коронавирусом с начала пандемии или почти 2% населения. Роспотребнадзор обновил данные по распространению инфекции по городам.

Среди городов-лидеров по числу инфицированных COVID-19 - шесть муниципалитетов:

Екатеринбург (42 442 переболевших или болеющих или 3% горожан),

Нижний Тагил (5 417, 1,5%),

Первоуральск (2 997, 2%),

Ревда (2 428, 4%),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 322),

Берёзовский (1 905, 3,7%).

В других муниципалитетах менее 1 900 заразившихся более чем за год. Накануне стало известно о 109 новых ковид-пациентах. Среднесуточные показатели заболеваемости коронавирусом снижаются.

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