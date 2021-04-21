Вячеславу Погудину -70 лет!

Сегодня Вячеслав Погудин владеет знаниями во многих сферах социальной жизни, но ближе всего ему по-прежнему медицина. Фото: Личный архив

Вячеслав Погудинна посту председателя комитета Заксобрания по социальной политике решает вопросы, от которых напрямую зависит качество жизни людей в разных муниципалитетах. Радеет за всех свердловчан, но при этом остаётся патриотом малой родины и не изменяет принципам своей главной в жизни профессии. Он уверен, что бывших врачей не бывает.

Председателю Комитета по социальной политике Законодательного Собрания Свердловской области В.В. Погудину Уважаемый Вячеслав Викторович! Сердечно поздравляю Вас с 70-летием! Давно знаю и глубоко уважаю Вас как опытного политического дея-теля, ответственного депутата, мудрого, неравнодушного человека, настоящего патриота, искренне радеющего о благе Свердловской области.Избиратели и коллеги ценят Вас за искренность, компетентность и вдумчивость, умение выслушать других, готовность глубоко вникнуть в каждую проблему. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, уверенности в своих силах, счастья и благополучия! С уважением, Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Равнение на фронтовиков

Уже в самом начале обучения в мединституте Слава Погудин точно знал, что будет хирургом. На каникулах он работал санитаром в операционном блоке.

– Мыл хирургические инструменты, готовил пациентов. Смотрел из-за плеча за ходом операций и поражался мастерству тагильских врачей, – вспоминает Вячеслав Викторович.

Люди, стоявшие в те годы у хирургических столов Демидовской больницы, были талантливыми профессионалами, многие прошли Великую Отечественную войну. Виктор Горховер и Валентина Дятлова – эти имена и сегодня в медицинском сообществе произносятся с восхищением.

В 1975 году выпускника свердловского мединститута Вячеслава Погудина принял в свой коллектив заведующий отделением детской хирургии Герман Белопашенцев. По прошествии многих лет коллеги находят в их чертах характера много общего. Оба никогда не повышали голоса, но каждое сказанное ими слово становилось для сотрудников руководством к действию.

Хороший доктор

Пройдёт всего восемь лет, и главным врачом детской больницы на Вые станет Вячеслав Погудин. Стационарные отделения, три поликлиники, кухня детского питания – под началом молодого руководителя работали 600 человек. При этом он оставался практикующим хирургом, выходил на дежурства и следил за состоянием перенесших операцию пациентов даже после работы.

– Вячеслав Викторович был специалистом по болезням почек, единственный в городе такой детский хирург. К нему привозили сложнейших больных. Жил он рядышком. Бывало, вечером придёт, проверит самочувствие у прооперированного ребёнка, дренажи. Не потому что не доверял персоналу, просто работа его и дома не отпускала, – рассказывает заведующий детским стационаром Валерий Белов.

Вячеслав Погудин и сейчас считает, что детская хирургия – его призвание.

– Мне до сих пор иногда снятся операции, – признаётся он.

Первый ремонт, когда все выделенные средства главврач Погудин не размазал по всей больнице, а вложил в операционные, первая хирургическая стойка, позволившая делать щадящие операции, покупка хирургических столов и столов обычных, которые по сей день служат врачам, – всё это они пережили вместе – больница и её главврач. И сегодня, проходя по учреждению как гость, Вячеслав Викторович видит, как нацпроект «Здравоохранение» преобразил его. В распоряжении врачей появилось современное оборудование, уютнее стало в палатах и ординаторских.

Бывший главврач помнит всех, с кем работал, по имени-отчеству. И они его не забыли: у каждого, кто работал под началом Вячеслава Викторовича, есть личная история, связанная с ним. Одним помог с получением квартиры, другим – с устройством в детсад ребёнка.

– Вячеслав Викторович договорился, чтобы моего сына прооперировали в Москве в клинике Святослава Фёдорова. Там ему спасли зрение, – с благодарностью вспоминает медсестра с 44-летним стажем Галина Кошкина.

А старшая операционная сестра Ирина Сосина рассказала удивительную историю: хирург Погудин оперировал подростка – Степана Руденко, и тот настолько был впечатлён работой и отношением доктора, что потом поступил в медвуз и пришёл работать в больницу на Вые.

Забастовки, голодовки и… расписные подносы

– В 1996-м у Нижнего Тагила впервые появился всенародно избранный глава – Николай Диденко. Он пригласил меня стать его заместителем по социальным вопросам. Один раз предложил, второй… А на третий даже уговаривать не стал – назначил волевым решением, – делится Вячеслав Погудин. – А в это время за окнами мэрии что ни день, то митинг или пикет бюджетников. На заводах голодовки. С пониманием относился к проблемам доведённых до отчаяния людей, но есть сферы, где остановка работы просто недопустима. Например, бастовали сотрудники скорой помощи. Убеждал, уговаривал вернуться к работе. Они и сами понимали, что оставляют пациентов без медпомощи. Наконец, сели в машины, отправились на вызовы. И тогда, и сейчас благодарен моим землякам.

Вячеслав Погудин уверен, что 90-е город пережил благодаря стойкости его жителей, ставящих профессиональный долг превыше всего. А страну излечила от потрясений сила работящих регионов – таких, как Средний Урал.

Даже в самые бедственные годы Нижний Тагил умудрялся развивать социальную базу: свои двери открыла детская поликлиника в Гальяно-Горбуновском массиве, позднее был создан современный перинатальный центр. В музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» появились новые объекты: историко-технический музей «Дом Черепановых», музей быта и ремёсел горнозаводского населения, музей истории подносного промысла «Дом Худояровых».

Больницы – это красиво

За годы работы в Нижнем Тагиле получилось многое, но незаживающей раной саднит неисполненная мечта – строительство многопрофильной детской больницы. Ещё работая главрачом, Вячеслав Викторович показывал своим сотрудникам макет будущего лечебного учреждения. Все тогда верили, что вскоре нижнетагильская детская медицина переберётся из тесных стен на современный простор. Строительство больницы было начато, но город в одиночку не одолел столь дорогостоящий проект. В 1998 году строительство объекта было заморожено. Все последующие годы вопросом достройки занимались депутаты разных уровней, но только Вячеслав Погудин ведёт борьбу за больницу не в рамках предвыборных программ, а постоянно. Он не теряет надежду:

– Уверен, что многопрофильная детская больница в Нижнем Тагиле всё-таки будет. Определено место строительства – возле Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра. Из областного бюджета выделены финансы на доработку проекта. В межмуниципальном учреждении разместят стационар на 160 коек и лечебно-диагностический блок. Комплексе сможет принять за смену 650 пациентов.

В разговоре о современных тагильских больницах нельзя было обойти тему Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, который все называют коротко – госпиталь Владислава Тетюхина. После ухода из жизни легендарного основателя клиники всё время тиражируются слухи о её финансовых проблемах, перепрофилировании и даже закрытии.

– Моё глубокое убеждение: госпиталь должен работать, причём по тому профилю, что определил для него Владислав Валентинович, – считает Вячеслав Погудин. – Это самое современное медицинское учреждение Нижнего Тагила. Там созданы образцовые условия для медиков и пациентов.

Современное состояние медицины в Нижнем Тагиле, по признанию Вячеслава Погудина, имеет как сильные стороны, так и проблемы.

– Сделаны серьёзные шаги в освоении медицинских технологий. Созданы центры, позволяющие оказывать необходимую помощь на месте. Вместе с тем чувствуется нехватка кадров и современных условий для диагностики и лечения пациентов. Ситуация с коронавирусом напомнила обществу, насколько важна профессия врача. Надеюсь, что эти уроки не забудутся.

Досье «ОГ»: Вячеслав ПОГУДИН родился 21 апреля 1951 года в Нижнем Тагиле. Окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия». С 1976 года – детский врач-хирург, детский уролог городской детской больницы №3. В 1984 году назначен главным врачом. С 1996 года – заместитель главы города по социальным вопросам. С 2011 года дважды избирался депутатом Законодательного собрания Свердловской области, возглавляет комитет по социальной политике. Награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Женат, имеет дочь и двух внучек.

Депутат Погудин частый гость в учреждениях здравоохранения. Он известен лоббированием интересов медицинского сообщества Фото: Личный архив

В этих стенах Вячеслав Погудин провёл порядка трёх тысяч операций Фото: Галина Соколова

Заведующий детским стационаром Валерий Белов Фото: Галина Соколова

Старшая медсестра детского стационара Ирина Сосина Фото: Галина Соколова

Нижнетагильской детской медицине пора выбираться из тесноты старых зданий на современный простор. Больница, которую возглавлял Вячеслав Погудин Фото: Галина Соколова