За сутки в Свердловской области выявили 107 случаев коронавируса

Отметку в 84 тысячи инфицированных Средний Урал перешагнул неделю назад - 12 апреля. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 107 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе перевалило за 85 тысяч.

Выписались по выздоровлении 78,5 тысячи свердловчан, в том числе 120 - за последние сутки. На лечении остаются менее 4 тысяч ковид-пациентов. Состояние 261 госпитализированного оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+31), Алапаевска, Артёмовского ГО, Асбеста, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского ГО, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Сосьвы, Сысертского ГО, Тавдинского и Туринского городских округов. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 85 041", - сообщили в свердловском оперштабе 20 апреля.

Зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 2 962.

Накануне стало известно о 109 новых случаях заболевания в регионе. Напомним, что отметку в 84 тысячи инфицированных Средний Урал перешагнул неделю назад - 12 апреля.

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