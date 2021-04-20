Коронавирусом заразились ещё 8 164 человека в России

Главный санврач Анна Попова сообщила, что в России изучаются сибирская и северо-западная мутации коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

За сутки у 8 164 жителей России подтверждён коронавирус. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии составляет 4 718 854.

В Москве выявлено чуть менее 2 000 ковид-пациентов за сутки (1 996). В других регионах - менее 1 000 новых заразившихся. Свердловская область со 107 случаями коронавируса занимает 13-ю строчку среди других российских регионов.

Российские врачи вылечили 4,3 миллиона пациентов с COVID-19. За последние сутки выписались 9,6 тысячи россиян, скончались 379 граждан. Всего коронавирус унёс жизни 106,3 тысячи жителей страны.

Накануне COVID-19 подтвердили у 8 589 жителей России.

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