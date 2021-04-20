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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 апреля 2021, 21:43

Прибывающих из Турции и Танзании россиян обязали сдавать два ПЦР-теста

Турист с чемоданом идёт сдавать тест

Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток. Фото: Павел Ворожцов

Туристы, возвращающиеся в Россию из Турции и Танзании, теперь должны сдавать два теста на коронавирус. Первый, как и прежде, - сразу по прилёту, второй - в срок до пяти дней после въезда на территорию РФ.

Оба результата должны загружаться на сайт госуслуг. Соответствующие изменения внесены в постановление главного санврача от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019". Эт касается всех, кто вернётся до 1 мая и после.

"После 1 мая 2021 года интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что с 15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Официально - из-за роста случаев заболевания британским, южноафриканским и другими штаммами в этих странах. Ограничение предварительно продлится до 1 июня. Решение о закрытии Турции испортило отдых 500 тысячам россиян, которые уже заплатили за путёвки 32 миллиарда рублей. Ранее свердловский Роспотребнадзор разъяснил правила возврата средств за путёвки в Турцию. Сейчас в Турции находятся около 100 тысяч наших граждан.

После закрытия Турции россияне стали активно искать другие курорты для отдыха. На этом фоне в Роспотребнадзоре заявили, что тест на коронавирус должны сдавать все, кто прибывают из-за рубежа, в том числе из Абхазии.

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