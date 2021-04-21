За сутки в Свердловской области выявили 110 случаев коронавируса

Ещё 110 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 85 151.
Выписались по выздоровлении 78 733 свердловчанина, в том числе 121 – за последние сутки. На лечении остаются более 3,4 тысячи ковид-пациентов. Состояние 261 госпитализированного оценивается как тяжёлое.
Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+43), Берёзовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Каменска-Уральского, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Нижней Туры, Первоуральска, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, а также Арамильского, Артинского, Артёмовского, Ачитского, Белоярского Сысертского и Тавдинского городских округов.
Зарегистрировано ещё 14 случаев смерти больных COVID-19. Общее число – 2 976, сообщает региональный оперштаб.
Накануне стало известно о 107 новых случаях заболевания в регионе.
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