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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 апреля 2021, 13:58

Свердловчанка отсудила у роддома 300 тысяч рублей за удар током

Новорожденный ребёнок под лампой

Женщина получила удар током от лампы для фототерапии. Фото: Алексей Кунилов

Весной прошлого года в роддоме Краснотурьинска женщина получила удар током. Ей удалось отсудить 300 тыс. рублей.

Женщина пострадала от аппарата фототерапии. Это произошло, когда она попыталась придвинуть оборудование ближе к новорожденному сыну, которому требовалась эта процедура. Она коснулась поверхности лампы и получила разряд тока. У женщины появились ожоги и проблемы с сердцем. Её поместили в палату интенсивной терапии. В это время ребёнок был переведён на искусственное вскармливание.

Позже пациентка подала иск в Североуральский суд с требованием взыскать с роддома, городской больницы Краснотурьинска и регионального Минздрава 1 млн рублей компенсации морального вреда. По итогу в её пользу взыскали 300 тыс. рублей. 

Медучреждение не приняло такой исход событий и подало апелляцию в Свердловский областной суд. Они были убеждены, что женщина пострадала в результате неосторожного обращения с электроприборами, но суд не удовлетворил жалобу.

"Лампы фототерапии являются медицинским изделием, и к работе с ними допускается только специально обученный медицинский персонал. Сотрудникам больницы запрещается оставлять пациентов без присмотра при проведении процедур с помощью электромедицинской аппаратуры. Однако лампы находились в палате в свободном для пациентки доступе", - подчеркнули в пресс-службе облсуда.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Областная газета Свердловской области

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