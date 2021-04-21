Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
21 апреля 2021, 14:24

С 1 июля программы диспансеризации и профосмотров запустят для россиян всех возрастов

Пациент у врача

Фото: Павел Ворожцов

С таким предложением выступил Президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. Глава государства отменил, что сердце и сосуды - первое, по чему бьёт коронавирус.

Президент поручил реализовать допмеры по борьбе с болезнями, которые являются основными причинами смертности.

"Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами Федерации с учётом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров. Запустить их в полном объёме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов", - заявил Президент.

Он также сообщил, что стратегическая задача - выйти на устойчивый рост численности населения. В 2030 году средняя продолжительность жизни россиян должна составить 78 лет.

"Это сложнейшая задача, тем более что коронавирус не побеждён окончательно", - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства выступает в центральном выставочном зале "Манеж" Москвы. В этом году на выступлении, помимо, депутатов Госдумы, членов правительства, представителей губернаторского корпуса, руководителей религиозных конфессий, находятся врачи и волонтёры.

Сюжет

Оперативные новости с пресс-конференций и "прямых линий" Владимира Путина
Значимые заявления Президента России.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.04.2021, 17:07 / Общество
В России 60% абитуриентов смогут поступить в вузы бесплатно
21.04.2021, 16:50 / Общество
Школьные выпускные в 2021 году пройдут очно
21.04.2021, 16:49 / Общество
Евгений Куйвашев прокомментировал строительство трассы "Москва - Казань - Екатеринбург"
21.04.2021, 16:35 / Общество
Кураторы в колледжах получат ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей
21.04.2021, 16:13 / Общество
В России до конца 2024 года построят не менее 1300 школ