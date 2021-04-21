С 1 июля программы диспансеризации и профосмотров запустят для россиян всех возрастов

Фото: Павел Ворожцов

С таким предложением выступил Президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. Глава государства отменил, что сердце и сосуды - первое, по чему бьёт коронавирус.

Президент поручил реализовать допмеры по борьбе с болезнями, которые являются основными причинами смертности.

"Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами Федерации с учётом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров. Запустить их в полном объёме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов", - заявил Президент.

Он также сообщил, что стратегическая задача - выйти на устойчивый рост численности населения. В 2030 году средняя продолжительность жизни россиян должна составить 78 лет.

"Это сложнейшая задача, тем более что коронавирус не побеждён окончательно", - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства выступает в центральном выставочном зале "Манеж" Москвы. В этом году на выступлении, помимо, депутатов Госдумы, членов правительства, представителей губернаторского корпуса, руководителей религиозных конфессий, находятся врачи и волонтёры.