С 2021 года больничные по уходу за детьми до 7 лет начнут оплачивался в размере 100% от заработка

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Такое заявление сделал Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. Он отметил, что нужно поддержать молодых мам.

"Сейчас размер больничного по уходу за ребёнком зависит от трудового стажа. Чем больше стаж, тем больше оплата. 100% имееют женщины с приличным стажем, они, как правило, не рожают. Мы должны поддержать молодых мам. Для матерей больничный должен оплачиваться в полном объёме. С этого года больничные по уходу за ребёнком до 7 лет будут оплачиваться в размере 100% от заработка", - заявил Президент.

Владимир Путин также напомнил, что расширена и продлена программа материнского капитала. Право на него возникает после рождения первенца.

В начале своего выступления глава государства оценил демографическую ситуацию в стране как чрезвычайную.