В Свердловской области за сутки подтвердили 119 случаев COVID-19

Общее число заражённых в регионе составляет 85 270. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за прошедшие 24 часа выявили 119 пациентов, подхвативших коронавирусную инфекцию. Общее число заражённых в регионе составляет 85 270.

Из больниц региона выписался ещё 131 человек, перенесший коронавирусную инфекцию. Всего на Среднем Урале зарегистрировано уже 78 864 выздоровевших людей. На лечении остаются 3,4 тыс. свердловчан, из которых 256 пребывают в тяжёлом состоянии.

Новые заражённые выявлены среди жителей Екатеринбурга (+45), Алапаевска, Артинского, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Карпинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, поселка Мохнево, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано 16 смертей пациентов с COVID-19. За всё время пандемии болезнь унесла жизни 2 992 жителей Свердловской области.

Напомним, сутками ранее на Среднем Урале выявили 110 случаев коронавируса.

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