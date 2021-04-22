Штрафы за несданные свердловскими туристами тесты на COVID-19 превысили 3 млн рублей

Не все вернувшиеся из-за рубежа свердловчане сдают тесты на коронавирус. Фото: Алексей Кунилов.

За нарушение порядка обследования на COVID-19 по возвращению из-за рубежа на свердловчан наложено более 3 млн рублей штрафов. Всего суды Свердловской области наложили 311 штрафов.

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, по состоянию на 22 апреля 2021 года на территорию региона из-за границы, начиная с 1 августа 2020 года прибыло 75 597 человек. При этом в трёхдневный срок после возвращения из-за рубежа обследование на коронавирусную инфекцию через портал госуслуг предоставили 73 883 человека. У 1 077 из их числа результат оказался положительным.

Ещё 1 714 человека не сдали результаты тестов в положенный срок. Из них в отношении 1 664 свердловчан уже составлены протоколы об административном правонарушении, а материалы направлены в суды для назначения наказаний. В отношении остальных протоколы составят в ближайшее время. На сегодняшний день в Свердловской области наложено 311 штрафов на общую сумму 3 млн 41 тыс. рублей.

Напомним, порядок обследования на COVID-19 возвращающихся из-за рубежа граждан изменился 21 апреля 2021 года. Сегодня все россияне, прибывающие в страну из Турции и Танзании, должны в течение пяти суток дважды сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить его результат на портал госуслуг. До получения отрицательного результата теста граждане должны находиться на самоизоляции. С 1 мая данное правило коснётся граждан, прибывающих из всех стран мира. Исключений для привитых и переболевших COVID-19 не предусмотрено.

Как писала «Областная газета», по данным на конец февраля свердловские суды наложили 238 штрафов на общую сумму 2 млн 278 тыс. рублей. То есть размер штрафа для нарушителей в среднем составлял 10 тыс. рублей. Тогда среди вернувшихся домой из-за рубежа свердловчан заболеваемость коронавирусом составляла 1,7%.