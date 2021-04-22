На саммите SportAccord организуют бесплатную вакцинацию от COVID-19

Саммит посетят представители международных спортивных федерации, спортсменов и представителей спортивной индустрии. Фото: Алексей Кунилов.

В рамках Всемирного саммита SportAccord, который пройдёт осенью 2021 года в Екатеринбурге, будет организована бесплатная вакцинация от коронавируса. Саммит посетят представители международных спортивных федерации, спортсменов и представителей спортивной индустрии.

О проведении вакцинации на мероприятии сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который является руководителем оргкомитета саммита SportAccord, в ходе рабочей встречи с делегацией ассоциации SportAccord.

"Мы обеспечим все необходимые меры безопасности, в том числе организуем бесплатную вакцинацию для участников. Особое внимание будет уделено подготовке культурно-деловой программы для участников саммита", - передаёт слова Дмитрия Чернышенко пресс-служба Правительства РФ.

По его словам, на мероприятие уже зарегистрированы участники из более чем 50 стран, среди которых Япония, Австралия, Германия, Франция, Аргентина и Сингапур. Регистрация участников стартовала 20 апреля.

Вице-премьер подчеркнул, что Всемирный саммит - это одно из крупнейших спортивных событий года, поэтому оно должно пройти на высочайшем уровне.

Напомним, 7 апреля исполнительный комитет SportAccord принял решение сдвинуть даты проведения Всемирного саммита спорта и бизнеса в Екатеринбурге на несколько месяцев. Мероприятие перенесли с 23–28 мая мая на 7-12 ноября.