Ещё в одном свердловском муниципалитете выявлено более тысячи случаев COVID-19: статистика по городам

В Екатеринбурге выявлен 42 561 случай заражения. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале обновили статистику по заболевшим в муниципалитетах. Список муниципальных образований, где выявлено более тысячи случаев заражения корнавирусом, пополнил Талицкий район.

По данным свердловского Управления Роспотребнадзора, в Талицком районе за всё время пандемии было выявлено 1 006 случаев заболевания COVID-19. В промежутке от 1 000 до 1 300 находятся также Сухой Лог (1 036), Нижнесергинский район (1 106), Реж (1 154), Серов (1 191), а также Красноуфимск и Красноуфимский район (1 300).

Пятёрка лидеров по числу заболевших остаётся неизменной. В Екатеринбурге выявлен 42 561 случай заражения, в Нижнем Тагиле - 5 445, в Первоуральске - 3 014, в Ревде - 2 446, а в Каменске-Уральском и Каменском районе - 2 328.

Напомним, вчера на Среднем Урале было выявлено 119 новых пациентов с коронавирусом.