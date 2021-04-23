Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
23 апреля 2021, 13:07

В России выявлено 8 840 случаев COVID-19 за сутки

коронавирус

С начала пандемии в стране проведено 127,1 миллиона тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России подтвердили 8 840 случаев коронавируса. Общее число инфицированных в стране составило 4 744 961.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 2 502. Свердловская область находится на 11-й строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 114 человек.

Всего выписались по выздоровлению 4 371 214 жителя страны, в том числе 9 407 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 107 501 россиянина. За последние сутки зафиксировано 398 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 127,1 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 332 тысячи – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 511 804 человека.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.04.2021, 14:35 / Общество
В Камышлове обнаружили контрафактные сигареты, алкоголь и одежду на 1,5 миллиона рублей
23.04.2021, 14:15 / Общество
В Екатеринбурге потратят 3,2 миллиона на очистку города от граффити
23.04.2021, 13:55 / Общество
В УрГАУ проходят первые выставка и конференция для садоводов с начала пандемии
23.04.2021, 13:39 / Общество
Число умерших от коронавируса свердловчан превысило 3 тысяч
23.04.2021, 13:37 / Общество
Евгений Куйвашев поручил к 1 мая подготовить в регионе план исполнения поручений Президента РФ