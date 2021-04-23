В России выявлено 8 840 случаев COVID-19 за сутки

С начала пандемии в стране проведено 127,1 миллиона тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России подтвердили 8 840 случаев коронавируса. Общее число инфицированных в стране составило 4 744 961.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 2 502. Свердловская область находится на 11-й строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 114 человек.

Всего выписались по выздоровлению 4 371 214 жителя страны, в том числе 9 407 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 107 501 россиянина. За последние сутки зафиксировано 398 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 127,1 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 332 тысячи – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 511 804 человека.