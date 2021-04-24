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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 апреля 2021, 11:41

С начала пандемии на Среднем Урале выявлено 85 384 случая COVID-19: статистика по городам

коронавирус

Половина заболевших COVID-19 на Среднем Урале - жители Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавируса по городам Свердловской области. На Екатеринбург приходится половина от общего числа заболевших в регионе.

По данным на 23 апреля, в уральской столице болеет или переболел 42 601 человек. В топ-5 антирейтинга также входят Нижний Тагил (5 457), Первоуральск (3 018), Ревда (2 450), Каменск-Уральский и Каменский район (2 334), говорится на сайте ведомства. На указанные города приходится 65% от общего числа ковид-пациентов, выявленных на Среднем Урале за всё время.

Добавим, в пятницу стало известно о 114 случаях коронавируса в области, в том числе 40 - в Екатеринбурге. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 85 384 человека. Из них 78 991 свердловчанин уже выписался из больниц, ещё 3 008 – стали жертвами вируса.

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Областная газета Свердловской области

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