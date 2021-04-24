В 13 свердловских ТЦ можно поставить прививку от COVID-19. Список

Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Фото: Галина Соловьёва.

Жители шести свердловских городов могут поставить прививку от коронавируса, посетив торговые центры. Пункты массовой вакцинации будут работать в ТЦ Екатеринбурга, Сысерти, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского.

Во всех торговых центрах будут работать волонтёры медколледжей. При необходимости они помогут гражданам заполнить анкеты, сообщает региональный оперштаб.

Отмечается, что всех желающих вакцинироваться осмотрят медики. После прививки каждый получит памятку с указанием дня вакцинации вторым компонентом (ему нужно будет вернуться в этот же торговый центр через три недели) и рекомендациями, что делать при недомогании.

«Я, как и раньше, убеждён, что только вакцинация позволит нам избежать нового подъёма заболеваемости, уйти, наконец, от ограничений», – отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Intsagram.

Выездные пункты вакцинации можно найти в следующих городах:

Екатеринбург

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) 24 апреля с 10:00 до 15:00, 27 апреля с 14:00 до 20:00;

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) 24 и 25 апреля с 10:00 до 21:00;

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) 28 апреля с 15:00 до 19:00;

ТРК «Глобус» (ул. Щербакова, 4) 29 апреля с 10:00 до 17:00;

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) 23, 25, 27 и 29 апреля с 10:00 до 15:00;

ТЦ «ОМЕГА» (просп. Космонавтов, 21) с 26 по 30 апреля (ежедневно) с 16:00 до 19:00;

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) 28 апреля с 13:00 до 17:00.

Сысерть

ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37) 25 апреля с 10:00 до 14:00.

Верхняя Пышма

Площадка у магазина «Кировский» (ул. Орджоникидзе, 18) 24 апреля с 10:00 до 13:00, 28 апреля с 17:00 до 20:00.

Среднеуральск

Площадка возле кинотеатра «Волна» (ул. Калинина, 14) 26 апреля с 10:00 до 16:00.

Нижний Тагил

ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) 24 и 25 апреля с 10:00 до 20:00, с 26 по 30 апреля (ежедневно) с 16:00 до 20:00;

Каменск-Уральский

ТЦ «Мегамарт» (ул. Суворова, 24) 24 апреля с 11:00 до 15:00;

ТЦ «Каменск Сити Молл» (пр. Победы), 65 24 апреля с 11:00 до 15:00;

Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.