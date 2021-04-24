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24 апреля 2021, 14:00

За сутки в Свердловской области выявили 116 случаев коронавируса

коронавирус

За сутки коронавирус подтвердили у 29 жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 116 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 85 500.

Выписался по выздоровлении 79 121 свердловчанин, в том числе 130 – за последние сутки. На лечении остаются менее 3,4 тысячи ковид-пациентов. Состояние 224 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+29), Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Карпинска, Камышлова, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого, Рефтинского, Белоярского и Туринского городских округов.

Зарегистрировано ещё 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число – 3 024, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, сутками ранее на Среднем Урале выявили 114 случаев коронавируса.

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Областная газета Свердловской области

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